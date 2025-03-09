مع Ooredoo استفيدوا من مزايا خدمة رمضانيات ابتداء من 1 دينار

ترافق Ooredoo زبائنها من خلال إطلاق “رمضانيات”، الخدمة التي تقدم محتوى مفيد وترفيهي.

و تقدم خدمة “رمضانيات” مجموعة متنوعة من المحتوى عبر الرسائل القصيرة، بما في ذلك الإفطار،الإمساك وأوقات الصلاة. وذلك ﺑ 1 دج فقط للرسالة النصية القصيرة

وتمنح خدمة رمضانيات أيضا للزبون إمكانية اختيار ولايته. واللغة التي يفضلها بين العربية والفرنسية للمحتوى الذي يتلقاه.

كما تقدم هذه الخدمة أيضا نصائح الطبخ،البوقلات، الحكموالأمثال،النصائح الصحية وغيرها من المعلومات المفيدة الخاصة بالشهر المبارك.

كما توفر هذه الخدمة أيضا معلومات أخرى تتكيّف مع الشهر الفضيل، لاسيما نصائح الطبخ، بوقالات، حكم وأمثال، نصائح صحية وغيرها من المعلومات المفيدة.

للاستفادة الكاملة من مزايا هذه الخدمة، ما على الزبون سوى تشكيل الرمز #510* واختيار إحدى الصيغتين التاليتين:

صيغة الاشتراك الشهري:بـ 100دج يتلقى الزبون يوميا محتوى ثري ومتنوع وذلك طيلة شهر رمضان.

صيغة عند الطلب: يتلقى الزبون رسالة نصية قصيرة وفقًا لاختياره، بسعر 20دج / للرسالة باستثناء اوقات الإفطار والإمساك المُحدد بـ 1 دج فقط.

بفضل هذه الخدمة السهلة والتي يمكن الولوج إليها في أي وقت، ترافق Ooredoo زبائنها طوال هذا الشهر المبارك بتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم.