مع إرتفاع درجات الحرارة .. حرائق المحاصيل الزراعية والغابات بهذه الولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي إلى غاية الساعة 20سا و00 دقيقة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم تسجيل عدد من الحرائق عبر 8 ولايات من بينها حرائق المحاصيل الزراعية: وكذا حرائق الغابات.

حرائق المحاصيل الزراعية

ولاية عين الدفلى

حريق أشجار مثمرة بلدية الحسينية عملية الاخماد متواصلة.

ولاية ميلة

حريق محصول زراعي بالمكان المسمى العشوشة السيباري بلدية القرارم قوقة عمليه الحراسة متواصلة.

ولاية تيزي وزو

حريق محصول الزراعي على مستوى الجبلة بلدية واقنون عملية الاخماد متواصلة.

ولاية سطيف

حريق محصول الزراعي على مستوى قرية الفراطيس بلدية قجال عملية الاخماد متواصلة.

ولاية البويرة

حريق محصول الزراعي ببلديه الاخضرية عملية اخماد متواصلة.

حرائق الغابات

ولاية مستغانم

حريق غابة بورحمة بلدية بن عبد المالك رمضان عملية الحراسة متواصلة.

ولاية تيزي وزو

حريق أحراش بقرية ثمضيقث بلدية مكيرة عمليه الاخماد متواصلة.

حريق احراش بقرية قحية بلديه تيرمتين عملية الاخماد متواصلة.

ولاية المدية

حريق غابة عين اسماعيل بلدية وامري عملية الاخماد متواصلة.

ولاية تلمسان

حريق حريق غابة سيدي عبد الله بلدية تلمسان عملية الحراسة متواصلة.