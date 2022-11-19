قناة النهار مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال بقلم قناة النهار نشر في 19 نوفمبر 2022 - 16:15 رئيس الجمهوريةمغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال شارك غرِّد أرسل 258 0 مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sQ1UJ رئيس الجمهورية اقرأ أيضا بعد كل نشرة جوية خاصة.. فرق بالنقاط السوداء لتجنب الفيضانات وغلق الطرقات قناة النهار 04 نوفمبر شاهد ما عثر عليه رجال الدرك والأمن في مداهمات لأماكن مشبوهة بوهران!؟ قناة النهار 12 نوفمبر "السيسي : تهــديد أمن الخليج هو تهــديد لنا جميعا والأخطار التي تواجه دولنا .."واحدة قناة النهار 02 نوفمبر فالحلوة والمرّة / زوجان مجاهدان يرويان قصّة حب ووفاء دامت لسنين .. ترقّبوها قناة النهار 03 نوفمبر غليزان : فلاحو منطقة بلعسل يرفعون التحدي ويستغلون أراضي مالحة للزراعة قناة النهار 07 نوفمبر دلال خير: معاناة حقيقية يعيشها شاب أصيب بشلل نصفي يناشد المحسنين لمساعدته في العلاج قناة النهار 04 نوفمبر كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر بنايات بمحاذات الوديان.. خطر يهدد السكان مع سقوط الأمطار قناة النهار 05 نوفمبر في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع قناة النهار 18 نوفمبر داخل الـ18: بلماضي بدعم متواصل.. جيشا وشعبا قناة النهار 29 أكتوبر