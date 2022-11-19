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قناة النهار

مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال

بقلم قناة النهار
مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال
رئيس الجمهوريةمغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال
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مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال

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