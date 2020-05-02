مغادرة كل مرضى كورونا بعد تماثلهم للشفاء بمركز الحجر الصحي بمعهد الكلى في البليدة

غادر اليوم اخر المرضى المتواجدين على مستوى مركز الحجر الصحي بمعهد الكلى التابع لمستشفى فرنس فانون في البليدة ليصبح المعهد خالي تماما من المرضى حسب مصدر طبي موثوق لـ”النهار اونلاين”.

حيث تماثل كل المصابين الى الشفاء بعد اتباعهم برتوكول علاج كلوروكين طيلة الأسابيع الماضية ، المركز الذي يتكون من 4 طوابق وصل به عدد المصابين بفيروس كورونا الى 80 شخص خلال الاسابيع الماضية ، أين يتوفر على كل الأجهزة الطبية الحديثة ،

ويشرف على المركز البرفسيور قايدي عبد الحفيظ المتخصص في الأمراض المعدية والأمراض المتنقلة ورئيس مصلحة منير حمودة ، حيث شهدت ولاية البليدة خلال 3 أيام الأخيرة مغادرة عدد كبير من المرضى بكل من مستشفى بوفاريك وفرنس فانون والعفرون و الفابور و مفتاح .

للاشارة فانه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال 48 ساعة الأخيرة بولاية البليدة

عباس عادل