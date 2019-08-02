مغادرة كل مصابي التسمم الغذائي بباتنة المستشفى

غادر، أمس الخميس، كل الذين تعرضوا إلى التسمم الغذائي بحديقة التسلية بمركب التسلية لمباركية جرمة بباتنة، مستشفى المعذر.

وحسبما أفاد به بيان الولاية، فإنّ المصابين 42 شخصا من بينهم أطفال غادروا المستشفى بعد تلقيهم للعلاج اللازم وهم في حالة صحية جيدة.

كما أضاف ذات المصدر، أنّ والي الولاية فريد محمد وفور وقوع الحادث قام بتشكيل لخلية أزمة لمتابعة الحالة

الإستعجالية قصد الوقوف ومتابعة كل الحالات، وكذا التكفل بهم.

للإشارة، عاش مركب التسلية مباركية بمدينة جرمة حالة استنفار أول أمس الأربعاء، بعد تعرض 42 شخصا لتسمم غذائي.

ما استلزم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المعذر .