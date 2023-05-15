قناة النهار مغارة “تتقين” .. إبداع الخالق في أعماق الأرض بتلمسان بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 10:36 شارك غرِّد أرسل 167 0 مغارة “تتقين” تقع في ولاية تلمسان هذه المغارة تلقب بغار الشعب وتمتد لـ 2 كيلومتر أو أكثر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XHsdf اقرأ أيضا "رئيس مجلس الشورى السعودي:"شكرت الرئيس على ماقدمته الجزائر من دعم للمملكة السعودية قناة النهار 02 ماي "مسلم اناتوف": هدفنا الفوز بكأس إفريقيا والتأهل لكأس العالم. قناة النهار 28 أفريل شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بعد العثور عليه جـ ـثة هامدة بحوض مائي في حادثة أبكت الجزائريين😢😢 قناة النهار 14 ماي تيارت : الجفاف ونفوق الماشية تخفض بورصة أسعار الماشية الى مليون سنتيم للرأس قناة النهار 30 أفريل حماية مدنية: نظير مجهوداتهم .. نحو تعزيز قدراتهم المادية والبشرية أكثر قناة النهار 07 ماي وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها قناة النهار 01 ماي طالع هابط: شاهد الماء ضايع عندو سنين في جيجل والنوي يبعث برسالة لوزير الري قناة النهار 30 أفريل شاهد ...والي مستغانم يستجيب لطلب طفل "إذا مادارولكمش ستاد أرواح للولاية أنا نستقبلك " قناة النهار 08 ماي طالع هابط: شاهد كيف علق الشيخ النوي على التصريح الأخير لوزير الصناعة علي عون قناة النهار 30 أفريل وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة يسرد تفاصيل جريـ.مة رجل الأعمال وتوقيف المتورطين قناة النهار 04 ماي