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قناة النهار

مغارة “تتقين” .. إبداع الخالق في أعماق الأرض بتلمسان

بقلم النهار أونلاين
مغارة “تتقين” .. إبداع الخالق في أعماق الأرض بتلمسان
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مغارة “تتقين” تقع في ولاية تلمسان هذه المغارة تلقب بغار الشعب وتمتد لـ 2 كيلومتر أو أكثر.

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