مغامرة سوداني في السعودية تنتهي مُبكرا

إنتهت مُغامرة الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، مع نادي الفتح السعودي سريعا، حيث قررت إدارة هذا الأخير التخلي عنه، وعدم التجديد له بعد أن لعب لصالحها منذ الميركاتو الشتوي الماضي، دون أن يُقدم الإضافة المرجوة.

وكشفت جريدة “الإقتصادية”، بأن إدارة الفتح أنهت تعاقدها مع مُحارب الصحراء، بعدما خيب آمالها، وإكتفى بتسجيل هدفين فقط خلال 13 مُباراة شارك فيها، منذ وصوله الى المملكة.

ويقوم إبن الشلف حاليا، بالتحضير وحيدا من أجل المُحافظة على لياقته البدنية، والإستعداد للموسم الجديد على أمل إيجاد فريق يوافق على شروطه ويضمن له اللعب في المُستوى العالي.