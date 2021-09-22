مغامرة عبروق على رأس شباب بلوزداد تنتهي سريعا

لم يُعمّر الأسطورة، محمد عبروق، طويلا في منصبه على رأس شباب بلوزداد، حيث تقرر وبصفة رسمية سحب البساط من تحت قدميه وتعويضه بمحمد بلحاج كرئيس مُدرب عام لبطل الجزائر خلال آخر موسمين.

ويصل محمد بلحاج، الذي كان يرأس أحد فروع مجمع “مادار” ليشغل منصبا حساسا، لم يكن “العنكبوت الأسود” يمتلك المؤهلات اللازمة لشغله، وهو ما يُفسر رحيله بعد مرور أربعة أشهر فقط من تعيينه.

ويأمل أبناء لعقيبة، بأن يكون الوافد الجديد للإدارة البلوزدادية، في مُستوى المسؤولية المُلقاة عليه، لإعادة الأمور الى نصابها داخل النادي الذي يبقى دون مُدرب الى غاية كتابة هذه الأسطر، في فضيحة مُدوية بالنسبة لفريق ينافس في رابطة الأبطال الإفريقية، وإضطر للعب الدور التصفوي الأول بطاقم فني مؤقت، وقد يتكرر نفس السيناريو خلال الدور القادم أمام أسيك ميموزا.