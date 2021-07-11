مغترب”بأمريكا متهم بمحاولة تهريب 60ألف دولار أمريكي عبر مطار الجزائر

أوقفت مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين مسافرا مغترب بالولايات المتحدة الأمريكية يدعى “ب.هشام” بعد ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر ب 60 ألف دولار أمريكي كان بصدد تمريرها دون التصريح بها بمكتب التصريحات الجمركية.

وعليه قام المعني بتجاوز بذلك القيمة المسموح تمريرها لدى مغادرة التراب الوطني الجزائري باتجاه الخارج،

وعليه تم تحويل المعني على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محك الدار البيضاء الذي وجه له جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

المتهم مثل صبيحة اليوم أمام محكمة الدار البيضاء حيث اعترف بحيازته للمبلغ المالي المذكور في محاضر الشرطة بمطار هواري بومدين مؤكدا أنه كان بصدد السفر إلى البلد الذي يقيم فيه رفقة زوجته منذ سنوات في أمريكا، وانه لم يكن على علم بأن تمرير المبلغ دون التصريح به لدى مكتب الجمارك يعاقب عليه القانون الجزائري.

في حين نوه دفاعه خلال مرافعته انه حتى ولو كان الشخص لايعذر بجهل القانون إلا أن موكله حقا لم يكن يعلم بان القانون يعاقب على ذلك، منوها أن موكله قضى حياته رفقة زوجته مغتربا بامريكا يعمل ويدخر المال بهدف شراء منزل بالجزائر وأنه .كان يقوم بإحضار معه مبالغ مالية على دفعات آخرها مبلغ 24 ألف دولار أمريكي إلى أن بلغ المبلغ 60 ألف دولار امريكي

وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه وبعد طول بحث عن مسكن بالمبلغ وعجزه على شراء ما كان يحلم به قرر العودة إلى امريكا مرجعا معه المبلغ دون التصريح به وجهلا منه أن ذلك مخالفا للقانون، وطالبا دفاعه بالنظر بعين الرافة لموكله كون حجز المبلغ يسبب له خسارة ما قضى حياته في جمعه.

وطالب عضوه هيئة الدفاع باقصى ظروف التخفيف بحق موكله.

من جهته وكيل الجمهورية التمس معاقبته ب 6 أشهر حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة مع مصادرةالمبلغ، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة شهرين مع وقف التنفيذ مع 100 ألف دج مع مصادرة المبلغ الزائد عن المبلغ المسموح تمريره.