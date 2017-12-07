مغتربون من فرنسا وألمانيا يراسلون “الفاف” للإلتحاق بالخضر

الرياضة
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مغتربون من فرنسا وألمانيا يراسلون “الفاف” للإلتحاق بالخضر
بقلم كريم.تيغرمت

كشفت “الفاف” عبر بيان لها، عن تلقيها العديد من الطلبات من جزائريين مغتربين بمختلف دول العالم، للإلتحاق بالفئات الشبانية للخضر.

وأكدت المديرية الفنية الوطنية، أن لاعبين شباب من فرنسا، سويسرا، ألمانيا وكندا، أرسلوا سيرهم الذاتية قصد الإلتحاق بالمنتخبات الشبانية الجزائرية.

من جهتها أبدت “الفاف”، عزمها الإعتماد على جميع اللاعبين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج، لتعزيز مختلف الفئات الوطنية.

من جهة أخرى أكدت على ظرورة أخذ عامل النوعية في المقام الأول وليس الكمية، فيما يخص اختيار ممثلي الفئات الشبانية.

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