مغتربون يتبرعون بـ 15 جهاز مكثف للأكسجين لمستشفى قصر الشلالة بتيارت

مواصلة للمبادرات التضامنية التي تعرفها مختلف مناطق الوطن، قام عدد من المغتربين المنحدرين من بلدية قصر الشلالة بتيارت المقيمين بالولايات المتحدة الامريكية بشراء 15 جهاز تكثيف الاكسجين تلبية لنداء جمعية اصدقاء المريض بذات المدينة .

وقال مغترب المقيم في شيكاغو ان مغتربي المدينة قاموا بشراء 15 جهازا وسيتم ارسالها خلال أيام الى الجزائر، ومنها الى مستشفى الجيلالي بونعامة بقصر الشلالة.

ومن المنتظر ان تصل الأجهزة الى الجزئر في 12 من الشهر الجاري.

وأضاف ذات المتحدث، إن الحملة التضامنية شارك فيها كل من تم الإتصال بهم لتقديم المساعدة للمرضى الذين يعانون من نقص الأكسجين في الجزائر.

ولقي موقف هؤلاء استحسان السكان ليعكس مرة اخرى تلاحم الجزائريين في المواقف الصعبة.

وفي السياق نفسه أكدت مصادر محلية من قصر الشلالة إن اتصالات مكثفة يقوم بها بعض الشباب بمغتربين في اوروبا الذي أبدوا كذلك رغبة كبيرة لتقديم المساعدة الخاصة بإقتناء أجهزة الأكسجين.