مغترب على رأس عصابة لترويج “الكاشيات” في العاصمة

أطاحت تحريات رجال الضبطية القضائية بالعاصمة بـ3 متهمين، شكّلوا جمعية أشرار بغرض ترويج المؤثرات العقلية بالعاصمة. على رأسهم مغترب بفرنسا، تمكّن من إدخال كمية معتبرة من المهلوسات عبر مطار الجزائر من دون كشف أمره. قبل أن تطيح به عناصر الأمن متلبسا بحيازة بعض الأقراص. لتكلّل العملية بعد عملية مداهمة لمنزل أحد مرافقيه عن حجز 179 قرص مهلوس من نوع “بريغابريل”، “سيبتاكس”.

كما وقائع قضية الحال، التي يتابع فيها 3 متهمين متواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت، من بينهم مغترب مقيم بفرنسا، دخل أرض الوطن لقضاء أسبوع مع أقاربه.

اذ كشفت تحريات رجال الأمن،عقب توقيف أحد الأشخاص وبحوزته أقراص مهلوسة. وكشفه عن مروّجها، جرى توقيف باقي المتهمين بعد عملية ترصد دقيقة ببرج الكيفان. إذ ضبط المتهم المغترب متلبّسا بحيازة 5 أقراص مهلوسة. فيما تمّ على إثر مداهمة منزله العائلي، حجز 179 قرص مهلوس، من مختلف الأنواع.

المتهم المغترب وخلال مواجهته بالمحجوزات، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، صرّح أنّ المحجوزات ملكه. كما أنه يستهلكها بغرض العلاج كونه كان يعاني من الإدمان في فرنسا. والأطباء هناك وصفوا له تلك الكمية المضبوطة للتماثل للشفاء. فيما صرّح باقي المتهمين أنهما غير معنيين بالمحجوزات، وأن مرافقتهما للمتهم كان من باب الصدفة، لأجل التنزّه. وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف في حق كل متهم عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير.