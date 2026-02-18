مغترب يقاضي عجوزا بالنصب بعدما رفضت إرجاعه جزءا من قيمة كراء المنزل

تابعت محكمة الشراقة عجوزا تجاوزت عتبة السبعين عاما تدعى “ب.م” بتهمة النصب و الاحتيال. وذلك على اثر شكوى تقدمت بها شاب مغترب ضدها يتهمها بالتحايل عليه وسلبه أمواله بعد اتفاق بتأجيره شقة توسطت مع صاحبها وتراجع عن كرائها.

هذا وتقدم الضحية المدعو “ط.عبد الرؤوف” أمام مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد عجوز تفيد أنه تعرف على المشتبه فيها محل إتهام في إطار بحثه عن شقة لتأجيرها بالعاصمة بعد عودته لأرض الوطن قادما من الخارج. هاته الأخيرة التي كان لها دور الوساطة في كراء شقة عند أحد معارفها واتفق معها بعد تفقد الشقة على مبلغ 6 ملايين سنتيم قيمة الإيجار للشهر الواحد وسلمها بذلك قيمة كراء لمدة سنة. أخذت من المال نصيبها في الصفقة بمقدار 6 ملايين سنتيم.

غير انه وقبل أن يشغل الشقة عثر على شقة أفضل منها ليتراجع عن كراء الشقة الأولى، للطالب صاحبة الشقة بإعادة أمواله. حيث استرجع كل المبلغ الذي قام بإيداع ، فيما رفضت المتهمة الوساطة إعادة مبلغ 6 ملايين سنتيم. الأمر الذي دفعه بتقديم الشكوى ضدها.

المتهمة مثلت لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها و القاضي بإدانتها بـ 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 الف دجغرامة مالية. وأنكرت ما نسب لها ملة و تفصيلا وأكدت أنها المتهم تراجع عن الكراء بنحض ارادته بعد إتمام جميع الإجراءات.

كما طالب الضحية بقبول تأسسه طرفا مدنيا و طالب بالزامها بدفع له 12 ملين سنتيم تعويض. وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 اشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور