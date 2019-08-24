مغتصب الطفلة المختلة عقليا في سطيف يصاب بشلل نصفي داخل السجن

أسرّت مصادر عليمة أخبارا مفادها أن منتهك عرض الطفلة التي تعاني من إعاقة ذهنية “ملازمة داون” في سطيف، قد تعرض إلى وعكة صحية خطيرة.

وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من تواجده داخل زنزانته في السجن المؤقت في انتظار موعد محاكمته.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم البالغ من العمر65 عاما أصيب بشلل نصفي، يكون سببه ارتفاع ضغط الدم.

بعدما عانى من حالة قلق شديد بسبب فعلته، خاصة بعد أن عاتبه الكثير من نزلاء المؤسسة العقابية على فعلته التي بلغ صداها إلى كل أرجاء الولاية.

وأعقبته حملة استنكار واسعة وردود فعل عديدة.