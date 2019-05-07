مغربيا “أجاكس” يُوضحان موقفهما من الإفطار في رمضان

رفض المغربيان، حكيم زياش وحكيم مزراوي وبشكل قطعي، فكرة الإفطار في رمضان، وهذا قبل مواجهة ناديهما “أجاكس أمستردام” أمام “توتنهام”.

وأوضح نجما كبير هولندا، مُقترح الطاقمين الفني بالإفطار، بُغية التواجد في أفضل لياقتهما في إياب المربع الذهبي لرابطة الأبطال الأوروبية.

ويضغط مُدرب الفريق على “أسدي الأطلس”، لدفعهما لتغيير موقفهما، ودفعهما لأكل رمضان، ولكن مُحاولاته باءت بالفشل وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ويتواجد “أجاكس أمستردام” على بعد خطوة من نهائي أكبر مُنافسات القارة العجوز، بعدما تغلب على “السبيرز” ذهابا بهدف دون رد.