“مغربي” ضمن عصابة إجرامية تحترف النصب والإحتيال بالعاصمة

تمكن عناصر فرقة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بالعاصمة من توقيف 07 أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية دولية.

وحسب بيان لذات المصالح فإن أفراد العصابة تحترف النصب والإحتيال عبر إقليم العاصمة مختصين في بيع قطع أراض ومحلات ومساكن بوثائق مزورة.

تعود وقائع القضية بعد تلقي مصالح الدرك الوطني بالشراقة شكوى من طرف أحد المواطنين تفيد بتعرضه لعملية نصب وإحتيال.

بعد شرائه لقطعة ارض بوثائق مزوّرة.

باشر عناصر الدرك الوطني التحقيقات وتم وضع خطة محكمة لإستدارج افراد الشبكة وتوقيفهم في ظرف وجيز.

وأسفرت التحقيقات المعمقة أن أفراد العصابة كانوا يوهمون الضحايابوجود محلات وقطع أراض ومساكن للبيع إحدى بلديات العاصمة.

وكانوا يمنحون وثائق إدارية مزوّرة ممضية ومؤشرة بأختام مقلدة مسجلة بإسم البلدية مستغلين مكتب أحد الموظفين للإيقاع بالضحايا.

بيّنت مجريات التحقيق أن 50 ضحية تعرضوا للنصب وينحدرون من عدة ولايات، الجزائر، الشلف، تيسمسيلت، بسكرة وادي سوف، وبومرداس.

حيث سلب أفراد العصابة مبلغ مالي قدره مليار سنتيم من خلال عمليات النصب والإحتيال التي قامو بها.

وإسترجع عناصر الدرك الوطني الوثائق الإدارية المزوّرة وبعض الأختام المهيأة للتقليد والمواد المستعملة في التزوير، وخمس وحدات لأجهزة الإعلام الآلي.

مشيرا إلى أن أعمار الموقوفين السبعة تتراوح مابين 35 و50 سنة من بينهم شخص يحمل الجنسية المغربية.

تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية عن جناية تكوين جماعة اشرار التزوير النصب والإحتيال وانتحال هوية الغير.