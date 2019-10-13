مغربي يغني “يا الزينة” في “the voice” ويفجر غضب الجزائريين!

فجر مشترك مغربي في برنامج “the voice”، أمس السبت، غضب الجمهور الجزائري، بعد أدائه لأغنية “يا الزينة”، ونسبها للفلكور المغربي.

وأبهر المغربي، وسيم ناجد، لجنة تحكيم البرنامج، بعد أدائة لأغنية “يا الزينة”، وبعدما سأله الحكام عن اللون الغنائي الذي قام بأدائه، قال بأنها فلكلور مغربي.

وهو ما أثار غضب الجزائريين، والذين عبروا عن استغرابهم من تصريح المشارك، من خلال التعليقات على صفحة البرنامج بموقع “اليوتيوب”، وأكدوا أن الأغنية جزائرية.

ومن جهتهم، عبر الفنانون الجزائريون، عن غضبهم من نسب الأغنية الجزائرية للفلكلور المغربي، وكتبت زكية محمد على صفحتها بالأنستغرام: “من يدافع عن الفن الجزائري وحقوق المؤلف والفن!”.

وبدورها، أكدت الفنانة الجزائرية، ياسمين بلقاسم، والتي كانت من ضمن المشاركين في هذه الطبعة من “the voice”، وانسحبت لأسباب شخصية، أن الأغنية جزائرية.

وكتبت الفنانة على خاصية الستوري، بصفحتها على إنستغرام: “أغنية الزينة أغنية جزائرية بحتة، وليست مغربية، مع إحترامي وحبي للشعب المغربي والمغاربي ككل”.

وتابعت ياسمين بلقاسم: “أغنية الزينة كانت ضمن إختياراتي في ذا فويس، قبل أن أنسحب لأسباب شخصية”.