مغربي ينتحل صفة أنثى لاجتياز الامتحان مكان صديقته

وولج الشاب مركز الامتحان وهو يرتدي فستانا من اللون الأسود وسروال جينز وحذاء رياضيا. كما وضع منديلا على الرأس وماكياجا بألوان طافحة من أجل تمويه مراقبي الامتحانات.

وذكر المصدر أنه “في البداية انطلت الحيلة على مراقبي الامتحان وتمكن الطالب من اجتيازه. لكن مباشرة بعد تسليم ورقة الامتحان إلى لجنة الحراسة. حامت الشكوك حول مشيته التي بدت مختلفة، ساعتها حاصره بعض الأساتذة بالأسئلة فبدت عليه حالة من الارتباك”.

وأضاف المصدر أنه بمجرد ما لاحظ أعضاء الحراسة الارتباك على الطالب. وتبين لهم أنه ليس طالبة وإنما رجل انتحل صفة وولج المدرج لاجتياز الامتحان مكان صديقته. تم إخبار إدارة الكلية التي بدورها أشعرت السلطات الأمنية من أجل الانتقال إلى مركز الامتحان.

يذكر أن الشخص الموقوف هو طالب جامعي بسلك الماستر شعبة الاقتصاد بالكلية نفسها. بينما صديقته تدرس بالسنة النهائية شعبة الاقتصاد.

ووجدت عناصر التحقيق صعوبة في الاستماع للطالبة، التي انهارت بالبكاء ودخلت في حالة هيسترية ولم تستطع الإدلاء بأي أقوال.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية التابعة للدار البيضاء الكبرى في حق الطالب، بإدانة المتهم بـ3 أشهر حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم (500) دولار، بعد متابعته بتهمة انتحال صفة.

كما أدانت المحكمة ذاتها بـ3 أشهر حبسا نافذا، وكذلك 5 آلاف درهم ( 500 دولار). غرامة في حق الطالبة التي انتحل صفتها، من أجل المشاركة.

وكانت المصالح الأمنية أوقفت في 18 جوان الماضي طالبا ارتدى زيا نسائيا. وانتحل صفة طالبة (صديقته) لاجتياز امتحان الدورة الاستداركية بالجامعة نفسها.