مغناس أكليوش يتراجع عن تمثيل المنتخب الوطني !

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم السبت، أن نجم نادي موناكو الفرانكو الجزائري، مغناس أكليوش، يستهدف تمثيل المنتخب الفرنسي دوليا.

ووفقا لما نقله موقع “فووت ميركاتو” عن صحيفة “ليكيب”، فإن لاعب موناكو، مغناس أكليوش، في طريقه لإختيار المنتخب الفرنسي، بدلا من المنتخب الجزائري.

وأوضح المصدر، أن اللاعب كان قريبا من تمثيل الجزائر قبل أولمبياد باريس 2024، ولايواجه إشكاليات بخصوص قضية الجنسية، والآن يفكر فقط في تمثيل منتخب فرنسا.