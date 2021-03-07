مغنو الأعراس يحتجون ويطالبون والي العاصمة بفتح قاعات الحفلات

طالب مغنو الأعراس والحفلات، والي العاصمة، بإعادة فتح قاعات الأعراس والحفلات باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.

وتنقلت صباح اليوم الأحد مجموعة من المغنيين والموسيقيين إلى مقر ولاية الجزائر، لمقابلة والي العاصمة يوسف شرفة.

ودخلت مجموعة من ثلاثة أشخاص إلى مكتب الوالي يتقدمهم الفنان “سيد علي شالابالا” لتقديم مطالب الفنانين.

وطالب المعنيون، بإعادة فتح قاعات الحفلات، ليتسنى للأشخاص إحياء أعراسهم وحفلاتهم.

للتذكير معظم المغنيين يعتمدون على الأعراس والحفلات فقط من أجل قوتهم، وقوت عائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن كل قاعات الحفلات والأعراس مغلقة منذ مارس الماضي، بسبب إنتشار فيروس كورونا.