مغنية أمريكية شهيرة تتضامن مع الجزائريين وتوجه لهم هذه الكلمات

عبرت مغنية الراب الأمريكية الشهيرة، عابدة ريتشي، عن تضامنها الكبير مع الشعب الجزائري إثر الحرائق الأخيرة التي اندلعت بعدة مناطق بالبلاد مخلفة خسائر بشرية ومادية.

ونشرت المغنية المسلمة، مقطع فيديو على صفحتها بفايسبوك، قالت فيه: “حرائق مهلولة اندلعت في الغابات والقرى في الجزائر، لقد علمت للتو أن جنودا لقوا حتفهم في هذه الحرائق بعد أن أنقذو 110 مواطنا من الحرائق”.

وأضاف المغنية: “أرجوا أن تدعوا لهم في صلواتكم، لجميع المتضررين من هذه الحرائق، دعونا نصلي لأجل الجزائر ولجميع إخواننا واخوتنا هناك”.

https://www.facebook.com/100046725021041/videos/1286180265153193