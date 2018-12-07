مغنية الأوبرا جيرالدين كاسي تبهر جمهور المسرح الجهوي لباتنة

أحيت مغنية الأوبرا الفرنسية جيرالدين كاسي شهرة أمس حفلا فنيا مميزا في هذا اللون الغنائي بقاعة العروض للمسرح الجهوي لباتنة.

وعلى الرغم من أن غناء الأوبرا غير معروف كثيرا بالمنطقة إلا أن الحضور أبدى تجاوبا مع ما قدمته هذه الفنانة التي تزور باتنة لأول مرة.

و قدمت الفنانة أدوارا مختلفة لبطلات الأوبرا منها المستمدة من أوبرا باروك أو الأوبرا الفرنسية وحتى موزار.

كاسي التي كانت مرفوقة على خشبة المسرح بالموسيقي وقائد الجوق الفرونكو – فنلندي المعروف فيليب باربي لاليا على آلة البيانو.

شدت الجمهور بصوتها الجوهري القوي وأدائها المتميز وحضورها المعبر على الركح.