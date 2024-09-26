مغنية يونانية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية خلال حفل غنائي

سقطت مغنية يونانية شهيرة تبلغ من العمر 86 عاما، مغشيا عليها على خشبة المسرح يوم أمس الأربعاء، خلال حفل في العاصمة اليونانية.

وقالت مصادر في المستشفى إن “مارينيلا”، إحدى أشهر المغنيات في اليونان، مارينيلا. دخلت العناية المركزة اليوم الخميس بعد إصابتها بجلطة دماغية يوم الأربعاء. خلال حفل موسيقي في أوديون القديمة الرمزية في أثينا، عند سفح الأكروبوليس.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تصويرها من المدرجات المغني الشعبي البالغ من العمر 86 عاما. وهو ينهار على خشبة المسرح خلال الحفل.

وأصيبت مارينيلا بسكتة دماغية خطيرة وهي في العناية المركزة. بحسب ما أعلن المستشفى الذي دخلت فيه في بيان صدر الخميس.

ومثلت المغنية، التي تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من ستة عقود، اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 1974. والتي فازت بها فرقة ABBA السويدية بأغنيتها واترلو.