مغنية Frozen تعتذر من الآباء

أناييس ديلفا، التي حققت النجاح قبل عشر سنوات من خلال أداء النسخة الفرنسية. من أغنية Frozen، تعتذر للآباء عن هذه الأغنية التي يستمع إليها أطفالهم مرارًا وتكرارًا.

وقدمت المغنية، التي اشتهرت بأداء النسخة الفرنسية من Librée، الأغنية الرئيسية لفرقة Frozen. واعتذرت للآباء عن هذه الأغنية التي استمع إليها أطفالهم مرارًا وتكرارًا.

وقالت “أنه عندما يحب الأطفال شيئًا ما، فإنهم يعيدونه مرارًا وتكرارًا. لكنني أرى أيضًا أنه من المضحك أن ترى طفلك يغني يظل أمرًا مضحكًا”.

وأضافت “كنت أقوم بأصوات الألعاب، في مسلسل The Sisters. كان الأهل معي في كل مكان! لقد دمرت حياتهم كل يوم ولكن كان أطفالهم سعداء، هذا كل ما يهم”.

بعد مرور عشر سنوات، تبتهج أناييس ديلفا بنجاح Librée، حيث قالت: “الآن هي ملك للجميع. الجميع يعرفها وأصبحت Librée، التي تم تقديمها تعبيرًا في حد ذاتها. إنه أمر رائع! يتصل بي الناس دائمًا لأؤديها، على شاشة التلفزيون أو للأحداث.”

في عام 2017، اعتذرت أناييس ديلفا بالفعل في 50 دقيقة من Inside “أعتذر بشدة لجميع الأسر. التي لم تعد قادرة على الاستماع إلى Liberated، التي يتم تسليمها مرارًا وتكرارًا. لكنك تعيد أطفالك السعداء، لذا افعل ذلك على أي حال! “.