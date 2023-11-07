مغني الراب الأمريكي “ماكليمور” ينتقد الحرب الصهيونية على غزة

انتقد مغني الراب الأمريكي المعروف باسم “ماكليمور”، الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، والمجازر المرعبة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في القطاع.

وخلال تواجده في مظاهرة داعمة لفلسطين في واشنطن، قال الفنان الأمريكي “الناس يذبحون. وأنا أقول هذه الكلمات الآن بعد أن تجاوزنا 10 آلاف حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف طفل. في غزة لن يعود البشر (الفلسطنيون) أبدا إلى طريقة الحياة التي عرفوها سابقا. ونحن صامتون ونحن متواطئون في صمتنا، نحن بحاجة إلى التكلم، علينا أن نكون صوت من لا صوت لهم. وهذا النظام العنصري الذي نراه أمامنا مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ها نحن هنا”.