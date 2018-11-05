 مغني الراب الجزائري “سولكينغ” يتربّع “tendances” اليوتوب

أظهر الشباب الجزائري مرة أخرى علو كعبهم خارج الجزائر، حيث أثبت مغني الراب “SOOLKING” أن للجزائريين مكانة في كل المجالات.

قدم ابن سطاوالي يوم 02 نوفمبر، أول ألبوم محترف في عالم الراب الفرنسي، يحتوي على 14 أغنية، بمشاركة الشاب خالد والفرونكو جزائريين “Larcim و Sofiane”.

ولم يتوقف عند إصدار الألبوم فقط، بل أصدر فيديو كليب عالمي شارك فيه مغني الراب الفرنكو جزائري سفيان و الكومدية زهرة حورية.

ولم تمر إلا 24 ساعة حتى حطم كل أرقامه القياسية، بوصوله إلى 3.8 مليون مشاهدة على قناته في اليوتوب .