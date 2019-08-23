مغني الراب فيانسو يلغي حفلته المقررة سهرة اليوم  

ألغى مغني الراب الفرنكو جزائري “فيانسو” حفلة كانت مبرمجة سهرة اليوم بالوردة الزرقاء في العاصمة عقب حادثة حفل سولكينغ.

ونشر المغني فيديو له عبر التويتر متاثرا بما وقع سهرة أمس في حفل سولكينغ بملعب 20 أوت أين ألغى حفلا له مقررا سهرة اليوم

وقال “افضل إلغاء الحفل وهو الأصح بسبب ما حدث في حفل سولكينغ امس الخميس” .

وللإشارة فقد توفي 5 أشخاص من بينهم طفلة 14 سنة و23 جريح في حادثة التدافع في حفل سولكينغ سهرة أمس

حيث كان فيانسو حاضرا في الحفلة وغنى رفقة المغني العالمي سولكينغ .

وقد ظهر صاحب mon petit loup جد مثأترا وحزين لما وقع في الحفلة وافسد طعم الفرحة.