مغني: “اللعب في “5 جويلية” وسماع النشيد الوطني أمر لا يوصف”

استذكر النجم السابق للمنتخب الوطني، مراد مغني، ذكرياته مع الخضر، مبرزا تعلقه الكبير بالجزائر، والنشيد الوطني.

وكشف مغني، في هذا الخصوص: “في أول دعوة لي للمنتخب الوطني، كنا نبيت في فندق الجيش، ومباشرة بعد ارتدائي قميص يحمل شعار “الفاف” أرسلت صورة لأخي”.

كما أضاف، في حواره لإحدى القنوات الخاصة على منصة “تيك توك”: “في مباراتنا بملعب “5 جويلية”، وعند سماع النشيد الوطني، تملّكني شعور قوي، وتماسكت عن البكاء”.

وأردف: “منذ صغري كنت أتابع مباريات المنتخب الوطني، وكل مرة أسمع فيها النشيد الوطني، يتملكني نفس الشعور”.

وتابع مراد مغني: “سماع النشيد الوطني يذكّرني مباشرة بعائلتي، وبوالدي، أتصوّر بأنه فخور بي، لحملي ألوان الجزائر”.