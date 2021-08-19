قناة النهار مغني قبائلي يعلن إنسحابه من حركة المـ.اك الإرهـ.ابية بقلم قناة النهار نشر في 19 أوت 2021 - 12:39 الماك شارك غرِّد 2641 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974225 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: غدا ستصل طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحراق والجيش الوطني الشعبي وفّر 6 مروحيات قناة النهار 12 أوت الصيف يحلى معانا: القشور الخزفية للأسنان تعالج العديد من المشاكل قناة النهار 15 أوت اعترافات صادمة لبعض الموقوفين في قضية اغتـ ـيال المرحوم جمال قناة النهار 17 أوت حديث الصحافة / لا رحمة مع من يتلاعب بإستقرار البلاد قناة النهار 09 أوت