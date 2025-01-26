مغني: “قبلت تمثيل “الخضر” من دون أي مقابل”

أكد اللاعب الدولي السابق، مراد مغني، بأنه لم يتردد ولو للحظة في تمثيل المنتخب الوطني، بعدما تدرج في مختلف الفئات السنية للمنتخب الفرنسي.

وكان مغني، ضمن أوائل اللاعبين المغتربين، الذين التحقوا لـ”الخضر”، بفضل قانون “الباهاماس”. الذي يسمح للاعب بتغيير جنسيته الرياضية، بعد بلوغ سن الـ 21 ربيعا. والذي صادقت عليها “الفيفا” سنة 2009.

وعن اختياره الجزائر، قال مغني: “الجزائر؟ قلت نعم، مباشرة، كان الأمر سهلا للغاية، ولم تكن هناك أي مفاوضات”.

وأضاف نجم لازيو الايطالي السابق، في مقابلة مع “التيكتوكر” الفرانكو جزائري “Kobiliann” قائلا: “لم أتحدث لا على المال ولا على المشروع، ولا عن أي شيء”.

Mourad Meghni parle de l’amour qu’il reçoit de la part des algériens 🇩🇿❤️ pic.twitter.com/zLCVGKR2fW — Ilian (@kobiliann) January 26, 2025

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