مغني: “لهذا السبب لم أشارك في كأس العالم مع الخضر”

كشف النجم الأسبق للمنتخب الوطني، مراد مغني، حقيقة مشاركته في نهائيات “كان 2010” وهو مصاب، وتضييعه نهائيات كأس العالم.

وأوضح نراد مغني، في حوار على منصة “X”: “لم يجبرني الناخب سعدان، أو أي أحد على لعب كأس أمم إفريقيا وأنا مصاب، كان قرار شخصي”.

كما أضاف: “منذ بداية الموسم كنت ألعب بآلام في الركبة، وكنت أتناول مسكنات الألم للتمكن من لعب المباريات مع فريقي لاتسيو”.

وأردف: “كنت أقول بأني ما دمت ألعب مع لاتسيو بهذه الوضعية، سأفعل الأمر نفسه مع الجزائر، وبعد كأس إفريقيا سأعالج اصابتي في الركبة”.

وتابع مراد مغني: “لو خضعت للعلاج اللازم خلال كأس أمم إفريقيا، كان سيكون بامكاني المشاركة في نهائيات كأس العالم”.