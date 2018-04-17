مغني مغربي ضمن شبكة تُروّج لـ “الكيف” في وهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من الإطاحة ببارون مخدرات يبلغ من العمر 25 سنة.

بعد تحريات وتحقيقات باشرتها ذات الفرقة بترصد تحركاته لفترة،

تم رصد خطة محكمة التنفيذ من الإيقاع به متلبسا بحيازة أكثر من 32 كلغ من القنب الهندي.

إلى جانب استرجاع سيارتين كان يستعملها في نقل وتهريب المخدرات انطلاقا من الحدود المغربية.

العملية التي نفذتها بنجاح مصالح الأمن بوهران، تمت تكملة للعملية النوعية التي حققها الأسبوع الماضي مصالح الأمن بوهران .

أين تم تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات تتكون من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 55 سنة من بينهم مغني مغربي ومسبوقين قضائيين.

أين تم حجز نحو 63 كلغ كيف من نوع القنب الهندي و4 سيارات كانت تستغل في عمليات التهريب.

بالإضافة الى حجز مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات المتاجرة بالسموم قدر بأكثر من 258 مليونا بالعملة الوطنية و20 الف أورو.

في نفس السياق، تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة.

أين تم توقيف 3 مروجين في الأربعينيات من العمر ومسبوقين قضائيا .

حيث تم بعد الإيقاع بهم من إحباط صفقة لترويج كمية معتبرة من المهلوسات.

قدرتها مصادرنا بنحو 1500 قرص من نوع إكستازي.

فيما تم استرجاع سيارتين، هواتف نقالة ومبلغ يقدر بـ 3 ملايين من عائدات المتاجرة بالمخدرات.