مغني يُدافع عن بلماضي ويصف مباريات إفريقيا بالمُعقدة !
بقلم عبد النور حواز
دافع اللاعب الدولي الجزائري السابق، مراد مغني، عن الناخب الوطني، جمال بلماضي، واصفا المباريات في إفريقيا بالصعبة.
مغني قال في تصريحات مباشرة على “أنستغرام”:”نهائيات كأس أمام إفريقيا بالكاميرون كانت مُعقدة بالنسبة للخضر.. والأكيد أن المنتخب الجزائري كان بامكانه تقديم الأفضل”.
كما أضاف:”من الصعب الحكم على مباريات في القارة السمراء، لا أظن أن الخضر أصيبوا بالغرور”.
قبل أن يختم:”أعرف جمال بلماضي، هو شخص صبور ويُحب الجزائر ويهدف للتتويج بكل المنافسات التي يُشارك فيها”.
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