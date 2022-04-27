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الرياضة

مغني يُدافع عن بلماضي ويصف مباريات إفريقيا بالمُعقدة !

بقلم عبد النور حواز
مغني يُدافع عن بلماضي ويصف مباريات إفريقيا بالمُعقدة !
مغني
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دافع اللاعب الدولي الجزائري السابق، مراد مغني، عن الناخب الوطني، جمال بلماضي، واصفا المباريات في إفريقيا بالصعبة.

مغني قال في تصريحات مباشرة على “أنستغرام”:”نهائيات كأس أمام إفريقيا بالكاميرون كانت مُعقدة بالنسبة للخضر.. والأكيد أن المنتخب الجزائري كان بامكانه تقديم الأفضل”.

كما أضاف:”من الصعب الحكم على مباريات في القارة السمراء، لا أظن أن الخضر أصيبوا بالغرور”.

قبل أن يختم:”أعرف جمال بلماضي، هو شخص صبور ويُحب الجزائر ويهدف للتتويج بكل المنافسات التي يُشارك فيها”.

رابط دائم : https://nhar.tv/g55CM
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