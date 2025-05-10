مـدرب وولفرهامبتون يحسم موقفه من رحيل آيت نوري

حسم مدرب وولفرهامبتون الانجليزي، فيتور بيريرا، موقفه من رحيل لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

وارتبط اسم لاعب “الخضر” المتألق هذا الموسم في سماء “البريميرليغ” بكبار الدوري الانجليزي. في صورة، مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال.

وعلى هامش ندوة صحفية نشطها قبل لقاء اليوم السبت، أمام برايتون، برسم الجولة الـ 36 من الدوري الانجليزي المتتاز، تحدث بيريرا، عن مستقبل آيت نوري.

وقال المدرب البرتغالي: “لو كنتم مكاني، هل كنتم ستحتفظون به أم لا؟ بالنسبة لي، الجواب واضح، إنه لاعب مميز ونحن نريد الحفاظ على أفضل لاعبينا.”

مضيفا: “الهدف هو الحفاظ على العناصر الأساسية وعدم التغيير كثيرًا. لأن ذلك سيجبرنا على البدء من جديد، وهذا ما لا أريده”.

وختم بيريرا: “بالطبع هناك مراكز نحتاج إلى تعزيزها. لكن آيت نوري يستطيع أن يمنحنا الكثير، بل أكثر مما قدم هذا الموسم، أؤمن أنه قادر على تقديم حلول مختلفة في الموسم المقبل وسأعمل معه على تحقيق ذلك”.

وقبل لقاء اليوم أمام برايتون، خاض آيت نوري، 38 مباراة في جميع المنافسات. مع “الولفز” ساهم خلالها بـ 13 هدفا، بواقع 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة، كأكثر مدافع أيسر في “البريميرليغ” مساهمة بالأهداف.