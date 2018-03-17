مـــديـــرو المؤسســـات التربويـــة والمفتشـــون لتقـديم دروس الـدعــــم خــلال العطلــة

القرار سيحرم الأساتذة من منحة المردودية بنسبة 100٪
الخطوة جاءات ردا منهم على خصم الوزارة من أجورهم
قرر الأساتذة المنتسبين لنقابة «الكنابست» مقاطعة دروس الدعم التي ستنطلق فعليا، غدا الأحد، عبر كل المؤسسات التربوية وبشكل إجباري، وهذا ردا منهم على قرار الخصم الذي مس رواتبهم لشهر فيفري، وهو الأمر الذي سيحرمهم مرة ثانية من منحة المردودية التي سيتم صبها نهاية الشهر الجاري وهذا بنسبة 100 من المئة.
وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة فتح المؤسسات التربوية أمام التلاميذ قصد تقديم دروس الدعم، وهذا بداية من الغد.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مديري المؤسسات المعنية والمفتشين هم من سيتكفلون بالعملية بعد رفض أساتذة «الكنابست» تقديم دروس الدعم احتجاجا منهم على عدم عدول الوزارة عن قرار الخصم من أجرة شهر فيفري.
وتلقت العديد من المؤسسات التربوية نسخة من المراسلة التي وجهتها وزارة التربية للمديرين، من أجل التحضير لعملية الشروع في تقديم دروس الدعم المقررة بداية هذا الأسبوع المتزامن مع عطلة الربيع.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى $، فإن الوزارة كلفت مفتشي المواد إضافة إلى الأساتذة المكونين وكذا مديري المؤسسات، بتقديم الدروس حسب الحاجة، وهذا في حال عدم التحاق الأساتذة المضربين بعملهم من أجل تعويض الدروس الضائعة.
وأكدت التعليمة أن الجدول الزمني المخصص لكل مؤسسة تربوية يكون حسب التقسيم الذي يراه مدير المؤسسة مناسبا، باعتبار أن العديد من الأساتذة سيضطرون خلال هذا الفصل إلى تعويض الدروس والدعم في وقت واحد.
وقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية إلى إعلام الأساتذة بضرورة تسجيل حضورهم بداية من يوم غد، وهذا حسب البرنامج الذي يتكفل مدير المؤسسة بإنجازه، قصد السماح لكل التلاميذ بالاستفادة من هذه الدروس.
وقد شددت الوزارة في تعليمتها الموجهة إلى المديريات على ضرورة الالتزام بهذه الدروس، كما أكدت أن المتغيبين ستسلط عليهم عقوبات تصل حتى الخصم من الأجر، إضافة إلى حرمانهم من منحة المردودية التي يتقاضونها.
وجددت الوزارة تأكيدها إعلام الأولياء بخصوص دروس الدعم عن طريق عقد اجتماعات تحسيسية لجمعية أولياء التلاميذ، مع توجيه مراسلة مكتوبة موجهة لكل ولي لإعلامه بأهمية الدعم البيداغوجي وأهدافه، وكيفية تنظيمه وما ينجر عنه من منفعة في تحضير الامتحانات الرسمية.
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