مفاتيح السعادة العملية.. تخلص من الفوضى

مفاتيح السعادة

هو مطلب الجميع بدون استثناء، لكن في الغالب الكل يتذمر من كونه غير سعيد، وهذا لاعتقادنا أن السعادة تقتصر في أشياء بعينها، لكنها أوسع من أن نحصرها في نقطة أو اثنين، فهي تتطلب منا إدراك من نوع آخر لتحصيلها، لهذا نقترح عليكم المفاتيح التالية نتمنى أن تكون سببا لسعادتكم.

تخلص من كل ما هو فائض:

التخلي هو أحد أسباب السعادة، أجل، فأنت بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بالكف عن كل ما هو فائض عن حاجتك، على سبيل المثال أن تكف عن التفكير الطويل في شراء أنت أشياء أنت لست بحاجتها، أشخاص ينغصون حياتك بسلبيتهم أنت غير مضطر لمجاراتهم، وهكذا ستدخر الوقت والجهد وأحيانا المال لما هو أنفع.

لا تتردد في قول “لا”

فالرفض ليس أبدا أنانية، وعدم لطف، فلكل أوليات في الحياة، فلا يجب أن تقبل كل ما من شأنه أن يؤخر أولوياتك، فقط لتكون لطيفا، بل أحيانا يجب أن تدير ظهرك لتلك العراقيل التي تشغلك عن أهدافك، ونحن هنا لا ندعوك للأنانية أو عدم مساعدة الناس، بل السعادة ترتيب الأولويات والتصرف وفقا لها.

اغتنم يومك

فكل يوم يزيده الله في عمرك هو فرصة مصغّرة للحياة بشكل عام، عليك أن تخطط له كما يجب، وأن تستغل كل ساعة فيه لما يرضيك ويشعرك بالسعادة، حتى إن فكرت في الجلوس متأملا تأمل فيما تحب من الأشياء.

سعادتك مسؤوليتك

اعلم أيها القارئ أن السعادة شأن ذاتي، أنت من تجعل نفسك سعيدا، وليست من مهمة الآخرين، حتى وإن كان هناك أشخاص مقربين يحبون سعادتك، لكن أنت وحدك من بإمكانه أن يجعلك سعيدًا، إذا اعتمد على نفسك، وشق طريق سعادتك المنشودة.

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