مفاتيح الفرج عشرة وردت في القرآن الكريم و عن النبي صلى الله عليه و سلم في السنة النبوية الشريفة وهي تجمع بين الأدعية والأذكار.. وهي:

المفتاح الأول:

سورة الفاتحة فيها سر عجيب و هي الكافية و الشافية و هي رقية.

المفتاح الثاني:

قول :” الله ربي لا أشرك به شيئا”

قال صلى الله عليه و سلم لابنته فاطمة :” قولي في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا”

المفتاح الثالث:

” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ”

قال صلى الله عليه و سلم ” كلمة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه”.

المفتاح الرابع:

“حسبنا الله و نعم الوكيل ” لأن الله قال في كتابه: ” الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء”.

المفتاح الخامس:

فإنها كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين. ” لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ”

المفتاح السادس:

كثرة الاستغفار، فإن من أكثر من الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب

المفتاح السابع:

حديث البخاري “لا إله إلا الله العظيم الحليم ،لا إله إلا الله رب العرش العظيم ،لا إله إلا الله رب السموات و الأرض رب العرش الكريم”.

المفتاح الثامن:

الحديث في الصحيحين ” اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن و أعوذ بك من العجز و الكسل و أعوذ بك من البخل و الجبن و أعوذ بك من غلبة الدين و قهر الرجال”.

المفتاح التاسع:

“يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ” و هو من دعاء الاستغاثة و كشف الكرب كان يقوله صلى الله عليه و سلم.

المفتاح العاشر:

“اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ”