مفاتيح النجاح في العمل

يحصل أن يبذل الواحد منا مجهودات كبيرة في العمل، لكن في آخر المطاف كا تلك المجهودات الشاقة لا تأتي بالنتيجة المرجوة. لأنه يمكننا أن نعمل بمجهود أقل وبفاعلية أكبر.

لذا نقترح عليكم فيما يلي ثلاث مفاتيح للنجاح في العمل وتوفير الوقت والجهد أيضا:

1- التقليل من المهام في العمل قدر الإمكان:

فقد يعتقد الجميع ان أفضل العاملين هم الذين ينجزون مهامًا متعددة في وقت واحد. لكن هذا قد يشتت أفكارنا وتركيزنا، فمن الأفضل على أي عامل أن يقوم بأقل عدد من المهام. وهذا حسب الأولية أيضا وبتركيز عالي. فأول سر في النجاح يكمن في القيام بأقل عدد من الأنشطة وتوجيه المجهود والوقت المتبقي نحو هذه المهام.

2- كسب المعرفة وتطوير المهارات

أما المفتاح الثاني للعمل الذكي والناجح، هو تحسين مهاراتنا المرتبطة بالعمل الذي نشتغل فيه. فيصبح أكثر سهولة وننجزه أسرع بفاعلية أكبر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نطور مواهبنا ونحن منهمكين في العمل وبالكاد نجد وقتا للراحة..؟. هذا أيضا يعتمد على نقاط معينة. أولها الإرادة: فلابد أن نخصص وقتا لتعلم مهارات جديدة رويدا رويدا فقط أحسن اختيار المصادر بعناية. والمقدمة بطريقة سهلة في نفس تخصصك.

3- حدد هدفك وتمسك بشغفك

عادة ما يكون الشغف واحدا من الأسباب الذي يحسن الأداء لدى الأشخاص. بالإضافة إلى تحديد الهدف الذي يصبون إليه، فهذا يعزز مستويات الطاقة لديهم ويزيد من الجهد المركز الذي يبذلونه. ولاستخلاص الشغف وتجديده يوميا يتحدد بمدى حبنا لما نقوم به. أيضا من النتائج التي تعمل على التحفيز والرغبة في التقديم أكثر. بالإضافة إلى الظروف المحيطة من زملاء وتقدير. وامتنان من طرف المسؤولين فكلها عوامل تعزز حب العمل، وبالتالي الافتخار بما نقوم به.