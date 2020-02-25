مفاجآت صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي.. إطلاق رصاص من الإتجاهين!

تم تسريب معلومات جديدة في قضية محمد الموسى، القتيل بفيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد اعادة تشريح جثته.

وحسب موقع “سيدتي”، كشفت المعلومات المسربة، أن الأدلة الجديدة تدعم فرضية القتل العمد، وعدم وجود حالة دفاع عن النفس.

ووجهت محامية الموسى، رهاب بيطار، تحذيرا مشددا أكدت فيه أنها لن تسمح باستخدام المال والنفوذ والشهرة لطمس الحقيقة.

و تم تسريب هذه المعلومات، عبر الفريق القانوني المتطوع لاستجلاء حقيقة مقتل محمد الموسى، على يد فادي الهاشم زوج نانسي عجرم.

وأكد الفريق، أن الرصاصة القاتلة جاءت من خلف الرأس، وأن هناك إطلاق رصاص من اتجاهين أحدهما قريب والآخر بعيد.

وأضاف ذات المصدر، أن عضو فريق الدفاع، رامي هندي، أكد أنه تم إخراج 5 رصاصات من جسد محمد موسى لم يتم الإفصاح عنها سابقاً.

بالإضافة إلى طلقة سادسة من الخلف في الرأس، وهو ما لم يذكره الطب الشرعي الأول، إضافة إلى اكتشاف رصاصة مفككة.

وهو ما يعني أنه كان هناك نوعان من السلاح ، تم استخدامهما في الجريمة، حسب ذات الفريق.

وبدأت رهاب بيطار حملة لمناشدة السفارة السورية في لبنان، لمساعدتها بالإسراع بتصديق شهادة الوفاة الرسمية والخاصة بالموسى، تمهيدا لمغادرة الجثمان المستشفى ونقله إلى بلاده.