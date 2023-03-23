مفاجآت عديدة.. بلماضي يكشف التشكيلة الأساسية لمواجهة النيجر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة النيجر ضمن تصفيات كان كوت ديفوار.

وعرفت القائمة قيام الناخب الوطني جمال بلماضي ببعض التغييرات، حسبما أعلنت عنه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها. ابرزها تواجد المدافع ايت نوري ضمن التشكيلة.

وسيواجه القائد رياض محرز ورفقائه منتخب النيجر، بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي على امل وضع رجل في العرس الكروي المقبل.