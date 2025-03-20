مفاجآت في دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تُباغت إيطاليا وكرواتيا تُسقط فرنسا!

حملت مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، التي جرت مساء الخميس، مفاجآت من العيار الثقيل.

وحقّق منتخب كرواتيا فوزا مثيرا أمام فرنسا بثنائية نظيفة، وسجل لكرواتيا كل من بوديمير وبيرتشيتش في الدقيقتين 28 و 45 من الشوط الأول.

وفاز منتخب ألمانيا على مستضيفه منتخب إيطاليا بثنائية مقابل واحد. وسجل ثنائية “المانشافت” كل من، تيم كلينيست (الدقيقة 49)، ووليون غوريتسكا (الدقيقة 76).

في حين سجل الهدف الوحيد لمنتخب الأتزوري، ساندرو تونالي، في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب الدانمارك أمام البرتغال بهدف دون رد من إمضاء، راسموس هويلوند، في الدقيقة في الدقيقة الـ78.