مفاجأة… أنجلينا جولي تريد الرجوع إلى براد بيت وهذا هو موقفه

تتواصل فصول قصة النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي والنجم براد بيت، ليكون آخر مستجداتها، رغبتها في العودة إليه، رغم إجراءات طلاقهما.

حيث كشفت صحفية “The Sun”، أن أنجلينا جولي، ترغب في العودة إلى براد بيت، رغم صراعهما في المحكمة، الذي بدأ منذ عامين ونصف.

وحسب مصادر الصحيفة، أخبرت انجلينا، براد بيت بشكل مباشر، عن رغبتها في الرجوع إليه، وأن يعودا أسرة واحدة من جديد.

وحتى تتحقق رغبتها، بدأت أنجلينا، في تعطيل إجراءات الطلاق بالفعل، على أمل المصالحة بينهما.

وأشار المصدر، أن جولي، تتعمد تعقيد إجراءات طلاقها من براد بيت، وعدم تسوية الأمر بينهما سريعاً، حتى يعودا لبعض.

ورغم رغبة أنجلينا جولي العودة إلى براد بيت، إلا أن الأخير، لا يرغب في الرجوع إليها مجددا، حسب الصحيفة.

ولكن في نفس الوقت، يريد براد بيت، أن تكون علاقتهما جيدة، من أجل أولادهما الستة.

وكان براد بيت وأنجلينا جولي، صدما العالم بانتهاء قصة حبهما، عندما انفصلا في عام 2016 بشكل مفاجئ.

لتبدأ رحلتهما في المحكمة، من أجل حق الوصاية على أبنائهما، وإنهاء إجراءات الطلاق.