مفاجأة.. اكتشاف أنواع جديدة من الديناصورات الطائرة في اسكتلندا

أعلن المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي، أنه تم التعرف على نوع جديد من الديناصورات الطائرة في جزيرة اسكتلندية. بعد العثور على عظامها في صخرة منهارة قبل نحو 18 عاما.

وقال البروفيسور بول باريت، الباحث في المتحف، لصحيفة إندبندنت “هذه المنطقة من جزيرة سكاي. هي موقع ذو أهمية علمية خاصة. لذلك لم نتمكن من جمع العينات إلا من الصخور التي سقطت بشكل طبيعي على الشاطئ. أثناء الزحف على هذه الصخور لفحصها […]، لاحظنا ظهور بعض العظام”.

واستغرق فريق من الباحثين 18 عاما للتعرف على أجزاء الكتفين والأجنحة والساقين والعمود الفقري. التي عثر عليها في الحجر خلال رحلة إلى إلغول، في جنوب غرب الجزيرة الاسكتلندية، في عام 2006.

وبعد سنوات من إعداد الحفرية جسديًا باستخدام تقنيات مختلفة لكشف العظام بدقة دون إتلافها. تمكنوا من إثبات أنها نوع جديد تمامًا من الديناصورات، ابن عم الديناصورات الطائر.

Ceoptera evansae، سُميت من الكلمة الغيلية الاسكتلندية “cheo” التي تعني الضباب، والكلمة اللاتينية “ptera” (“الجناح”). يبلغ طول جناحيها حوالي 1.6 متر، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان اكتشاف هذا الزواحف، التي عاشت على الأرض قبل 168 إلى 166 مليون سنة، بمثابة “مفاجأة تامة”.