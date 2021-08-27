مفاجأة.. السيتي عرض محرز على توتنهام مقابل كين

فجرت الصحافة الإنجليزية أمسية أمس الخميس مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالنجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.

وذكر موقع “ذا أثليتيك” أن مانشستر سيتي كان مصرا على ضم هاري كين، حيث عرض على توتنهام هوتسبير 5 من لاعبيه ضمن صفقة تبادلية.

وعرض السيتي على السبيرز التخلي عن غابرييل خيسوس، برناردو سيلفا، رحيم سترلينغ، إيميريك لابورت ورياض محرز مقابل التعاقد مع كين.

ورفضت إدارة توتنهام كل عروض مانشستر سيتي ليقرر في الأخير المهاجم الإنجليزي البقاء داخل أسوار السبيرز.