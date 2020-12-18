مفاجأة الشاب أنور لجمهوره.. مشاركة في مسلسل بأغنية “يا بويا”

كشف الشاب أنور، عن مشروعه الجديد المتمثل في المشاركة في عمل تلفزيوني، بالإضافة إلى امكانية طرح أغنيته الأخيرة “يا بويا” في جينيريك عمل تلفزيوني.



وقال جوهرة تلمسان الشاب أنور لـ”النهار اون لاين”:”لم أعطي بعد موافقتي الأخيرة للمشاركة في العمل التلفزيوني الذي يجهز للشهر الفضيل”.

وأرجع أنور ذلك لكونه لم يطلع بعد على السيناريو: “أنا شخصيا لا أستطيع المشاركة في عمل لا يلائم شخصيتي أو مبادئي.”

و عن امكانية طرح اغنيته في جينيريك مسلسل، قال أنور:”طلبوا مني الأغنية لوضعها ربما في سواء في جينيريك مسلسل”.

وأضاف: ” وربما ستكون الأعنية داخل المسلسل لهذا لا أستطيع أن أجزم في هذا الموضوع حتى أتحدث مع المنتج.”

وعن ابتعاده عن الأضواء في السنوات الأخيرة، قال أنور:”أنا لست من هؤلاء الذين يبحثون عن الظهور في مختلف وسائل الإعلام فقط من أجل الظهور”.

وتابع: “أفضل عندما أشارك في أي لقاء تلفزيوني أو إذاعي ،يجب أن أقدم شيء جديد للجمهور.”

ويضيف:”للإشارة فقط، أنا لم أغب عن الساحة الفنية كنت أشارك في حفلات ومهرجانات فقط كنت بعيدا عن وسائل الإعلام.”

للعلم عاد النجم الشاب انور مؤخرا لأغنية سينغل تحمل عنوان “يا بويا” ناجحة جدا استطاع أين يحتل بفضلها التوندونس لاسابيع عديدة.

