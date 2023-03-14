مفاجأة.. الفيفا ترسّم مشاركة 48 منتخبا في كأس العالم 2026

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان له، أنه سيعتمد على مشاركة 48 منتخبا في كأس العالم 2026.

وقالت الفيفا عبر الصفحة الرسمية على “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن البطولة المقبلة ستكون مكوّنة من 12 مجموعة كاملة بتواجد 4 منتخبات في كل مجموعة.

وجاء القرار، على إثر انعقاد الدولة 73 لمؤتمر الفيفا في العاصمة الرواندية كيغالي، أين اجتمع مجلس الفيفا و تبنى عدد من القرارات الهامة.

وكما سيكون القرار مفرحا كثيرا للكرة الجزائرية بعدما رفع حظوظ مشاركة الخضر في العرس الكروي المقبل.

يجدر الذكر، ان المونديال المقبلة سيلعب في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

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