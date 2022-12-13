مفاجأة.. المغرب يفقد نجمه الأوّل قبل مواجهة فرنسا

كشف موقع “بيان سبورتس” الإخبارية أن نجم منتخب المغرب نايف أكرد غاب عن الحصة الاستعدادية الأخيرة قبل مواجهة فرنسا.

وقال أن غياب أكرد أحدث طوارئ في تشكيلة “أسود الأطلس” بحكم أنه يعتبر أحد أفضل اللاعبين وكوادر الكتيبة المغربية .

كما يعتبر أكرد، بمثابة قلب الأسد رفقة قائد المنتخب المغربي سايس. وهو اللاعب الذي شارك في الانجاز التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي المونديال لأول مرة.

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