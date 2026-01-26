مفاجأة الموسم.. بلايلي في طريقه إلى الدوري الإسباني

فجّر الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما دخل في مفاوضات جديّة ومتقدمة مع أحد الأندية الإسبانية. تحسبًا للعودة إلى المنافسة عقب فترة الغياب التي فرضتها الإصابة.

وحسب ما كشفه موقع “دي زاد فوت”، فإن بلايلي، الذي تعرّض لقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم، وابتعد عن الملاعب منذ قرابة شهرين ونصف، بات قريبًا من خوض تجربة جديدة خارج الدوري التونسي، رغم ارتباطه بعقد مع الترجي إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بلايلي، البالغ من العمر 34 سنة، قد ينعش مسيرته الكروية من بوابة جنوب إسبانيا، حيث تشهد المفاوضات تقدّمًا ملحوظًا في انتظار الحسم النهائي خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر موثوقة أن عائلة اللاعب شرعت في البحث عن سكن بمنطقة كوستا بلانكا، إلى جانب نادٍ مناسب لشقيقه الأصغر فارس بلايلي، الذي ينشط حاليًا في صفوف جمعية سليمان التونسي، ما يعكس جدية الخطوة واقترابها من التجسيد على أرض الواقع.