مفاجأة.. “براهيمي” مطلوب في “غريم بورتو” !

كشفت الصحافة البرتغالية، أنّ نادي “بنفيكا” مهتم بضم النجم الجزائري “ياسين براهيمي” خلال الميركاتو الصيفي.

وتعتبر هذه الأخبار بمثابة المفاجأة في “البرتغال”، كون “براهيمي” لعب في صفوف “بورتو” الغريم التقليدي لـ “بنفيكا”.

ولن تغفر له جماهير “الدراغاو”، إنّ انضم لنادي “بنفيكا”، بالرغم من أن هذا الأخير يرى أن شروط “براهيمي” تعجيزية.

فحسب ما ذكرت المصادر البرتغالية، فإن إدارة “نسور لشبونة” كانت قد اتصلت بوكيل أعمال “براهيمي” شهر “مارس” الماضي وستعاود الإتصال به في الأيام المقبلة.

يذكر أن نجم “الخضر”، قرّر الرحيل عن “بورتو” بعد أنّ قضى سنوات رائعة، وفضّل أن يخوض تجربة جديدة.