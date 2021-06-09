مفاجأة بشأن مصير الشاب الذي صفع ماكرون

كشف المدعي العام في بلدية فالانس في فرنسا، إن الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء.يواجه تهمة الاعتداء على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد.

وأوضح موقع “سي نيوز” الفرنسي: “إذا كان ماكرون، لم يتعرض لأي إصابة نتيجة الصفعة، فإن المتهم سيتابع من أجل -العنف الخفيف-“.وبحسب المادة R624-1 من قانون العقوبات، فإن العنف الخفيف تنتج عنه غرامة من الدرجة الرابعة، لا يمكن أن تتجاوز قيمتها 750 أورو.

وفي حال أدت الصفعة التي تلقاها ماكرون إلى “عدم القدرة على العمل لمدة تقل عن 8 أيام، فإن المهاجم سيواجه السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف أورو”.وينطبق هذا القانون على أي مهاجم اعتدى على شخص يتولى سلطة عامة في فرنسا.واعتبر موقع “سي نيوز” الفرنسي، أنه من الناحية العملية، ليس من المؤكد أن يواجه المشتبه به هذه العقوبة الشديدة.

هذا وتواصل الشرطة الفرنسية التحقيق مع شابين على خلفية صفع أحدهما بقوة الرئيس إيمانويل ماكرون.وحسب موقع “لانتيغنوت” الفرنسي، فإن الشاب الذي صفع ماكرون يدعى “داميين ت”، ويبلغ من العمر 28 عاما.ويعيش داميين في سان فالييه شمال فالانس.أين أسس جمعيتين متخصصتين في فنون الدفاع عن النفس.